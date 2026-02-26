Skip to content
Region auswählen:
/ ©LKA NÖ - EB 10
Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Polizisten kontrollieren Autos bei Nacht
Dem 26-Jährigen wurde von der Polizei das Auto abgenommen.
Altlengbach / NÖ
26/02/2026
Statt 100 km/h

Mit 171 km/h: 26-Jähriger rast über A21, ist Auto vorläufig los

Gegen 22.10 Uhr ist den Beamten auf der A21 im Bezirk St. Pölten Mittwochabend ein Raser ins Netz gegangen. Der 26-Jährige war mit 171 statt der erlaubten 100 km/h unterwegs.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)

Bei Geschwindigkeitsmessungen am Mittwoch, 25. Februar 2026, haben Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Alland auf der A21 Außenring Autobahn im Gemeindegebiet von Altlengbach (Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich) einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Ein 26-jähriger Türke wurde dort gegen 22.10 Uhr mit einer Geschwindigkeit von 171 km/h gemessen. In dem Bereich hätte er aber eigentlich nur 100 km/h schnell fahren dürfen. Wie die Polizei nun berichtet, wurde der 26-Jährige anschließend angehalten, sein Fahrzeug wurde dabei vorläufig beschlagnahmt. Er wird nun der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: