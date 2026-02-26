Schlägerei im Wiener Märzpark eskaliert: Mann sticht mit Schere zu

Ein 35-Jähriger wurde im Wiener Märzpark zunächst mit der Faust attackiert und anschließend mit einer Schere schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter konnte von der Polizei festgenommen werden.

Der 35-Jährige saß gemeinsam mit seiner Freundin auf einer Parkbank im Märzpark, als plötzlich ein ihnen unbekannter Mann vor ihnen stand. Nachdem das Paar ihn mehrmals gefragt haben soll, was er von ihnen wolle, eskalierte die Situation. Der Mann versetzte dem 35-Jährigen unvermittelt einen Faustschlag. In der Folge kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden.

Schere aus Hosenbund gezogen

Im Zuge der Auseinandersetzung soll der 25-jährige Tatverdächtige einen spitzen Gegenstand aus seinem Hosenbund gezogen haben und verletzte den 35-Jährigen. Dabei handelte es sich laut Polizei um eine Schere. Kurz vor dem Eintreffen von Polizei und Rettung entkleidete sich der Tatverdächtige und lief nackt durch den Park. Die alarmierten Beamten konnten ihn wenig später vorläufig festnehmen und die mutmaßliche Tatwaffe sicherstellen.

Opfer im Krankenhaus

Der verletzte 35-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Laut aktuellen Informationen besteht keine Lebensgefahr. Der 25-Jährige befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West.