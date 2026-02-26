Skip to content
Region auswählen:
/ ©BMI / Gerd Pachauer
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen sind Tatortermittler und vermutlich eine männliche Leiche.
Auf einem Wiener Friedhof wurde eine 64-jährige Frau erstochen aufgefunden.
Wien
26/02/2026
Bis 12. März fix

Frau erstochen: 14-Jährige jetzt in U-Haft

Nachdem am Montag, 23. Februar 2026, eine 64-jährige Frau auf einem Wiener Friedhof tot aufgefunden worden ist, wurde nun über die tatverdächtige 14-Jährige die Untersuchungshaft verhängt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(147 Wörter)

Bis zumindest 12. März 2026 wird nun jene 14-Jährige, die verdächtigt wird, eine 64-Jährige auf einem Wiener Friedhof erstochen zu haben, nun in Untersuchungshaft (U-Haft) verbringen müssen. Bei ihr bestehe Tatbegehungsgefahr, heißt es nun. Die Jugendliche soll die Tat dabei auch gefilmt und sie in sozialen Medien geteilt haben. Alle Informationen dazu könnt ihr auch hier nachlesen: Mord am Friedhof: 14-Jährige filmt Leiche und verschickt Video.

14-Jährige soll Beruhigungsmittel genommen haben

Am Mittwoch war noch unklar, ob sie eventuell in ein forensisch-therapeutisches Justizzentrum überstellt wird oder eben erst in U-Haft muss. Nun wird geklärt, ob die 14-Jähirge zurechnungsfähig war, als sich die Tat ereignet hat. Nach bisherigen Informationen dürfte sie mehrere Tabletten „Xanax“ eingenommen haben. Dabei handelt es sich um ein Beruhigungsmittel. Für die Jugendliche gilt die Unschuldsvermutung.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf: