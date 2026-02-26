Frau erstochen: 14-Jährige jetzt in U-Haft

Nachdem am Montag, 23. Februar 2026, eine 64-jährige Frau auf einem Wiener Friedhof tot aufgefunden worden ist, wurde nun über die tatverdächtige 14-Jährige die Untersuchungshaft verhängt.

Bis zumindest 12. März 2026 wird nun jene 14-Jährige, die verdächtigt wird, eine 64-Jährige auf einem Wiener Friedhof erstochen zu haben, nun in Untersuchungshaft (U-Haft) verbringen müssen. Bei ihr bestehe Tatbegehungsgefahr, heißt es nun. Die Jugendliche soll die Tat dabei auch gefilmt und sie in sozialen Medien geteilt haben. Alle Informationen dazu könnt ihr auch hier nachlesen: Mord am Friedhof: 14-Jährige filmt Leiche und verschickt Video.

14-Jährige soll Beruhigungsmittel genommen haben

Am Mittwoch war noch unklar, ob sie eventuell in ein forensisch-therapeutisches Justizzentrum überstellt wird oder eben erst in U-Haft muss. Nun wird geklärt, ob die 14-Jähirge zurechnungsfähig war, als sich die Tat ereignet hat. Nach bisherigen Informationen dürfte sie mehrere Tabletten „Xanax“ eingenommen haben. Dabei handelt es sich um ein Beruhigungsmittel. Für die Jugendliche gilt die Unschuldsvermutung.