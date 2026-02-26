Ladendieb am Wiener Hauptbahnhof auf frischer Tat ertappt

Ein Ladendetektiv wurde am Wiener Hauptbahnhof auf zwei verdächtige Personen aufmerksam, die Ware aus einem Drogeriemarkt stehlen wollte. Die Polizei konnte einen Mann verhaften.

Polizeibeamte am Hauptbahnhof wurden am Mittwochvormittag von Passanten auf eine Schlägerei in der Bahnhofshalle hingewiesen. Die Beamten eilten zum Tatort, an dem ein 26-jähriger Tunesier von einem Sicherheitsmann und einem Ladendetektiv festgehalten wurde.

Einer von zwei Dieben geschnappt

Der 26-Jährige wehrte sich so heftig, dass die Polizisten ihn mit Gewalt festnehmen mussten. Es stellte sich heraus, dass der Mann gemeinsam mit einem zweiten Tatverdächtigen mehrere Parfüms aus einem Drogeriemarkt stehlen wollte. Diese wurden in einer Tragetasche, die der Mann bei sich trug, gefunden. Der verhaftete Tunesier wurde daraufhin in eine Justizanstalt gebracht, nach seinem Komplizen wird noch gesucht.