Kindesentführung in Wien: Vater unter Verdacht

Nach einer mutmaßlichen Entführung zweier Kinder in Leopoldstadt läuft die Suche auf Hochtouren. Es wird auch in Richtung Kindesentziehung ermittelt.

Zwei Brüder, sieben und acht Jahre alt, waren am Mittwochmorgen auf ihrem Schulweg unterwegs, jedoch kamen sie nie in ihrer Schule in Leopoldstadt an. Nach den beiden Kindern wird nun fieberhaft gesucht. In den Blickpunkt der Ermittler ist der Vater gerückt. Er soll seine Söhne aus der Obsorge der Mutter entzogen haben.

Schulkollege wurde zum Zeugen

Ein Schulfreund der beiden Buben soll den Vorfall anscheinend beobachtet haben. Er informierte daraufhin die Schule. Als die Kinder nicht in den Klassen gefunden wurden, hatte man die Polizei alarmiert. Weitere Infos sind derzeit nicht bekannt.