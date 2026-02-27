Rückruf wegen „winziger Steinchen“: Stadt Wien nimmt Produkt vom Markt

Wie die Stadt Wien nun berichtet, wird das Produkt "Wiener Gusto BIO Berglinsen" derzeit zurückgerufen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Rückstände wie winzige Steinchen drin sind.

Die Firma „Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien“ ruft das Produkt „BIO Berglinsen“ der Marke Wiener Gusto mit der Chargennummer „L250WG260K8“ und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30. September 2028 zurück. Es könne nicht zur Gänze ausgeschlossen werden, dass „trotz fachgerechter Reinigung in einzelnen Packungen minimale Rückstände wie winzige Steinchen vorkommen“ können, so die Stadt nun in einer Aussendung. Daher hat man das Produkt nun vorsorglich vom Markt genommen.

Dieses Produkt ist vom Rückruf betroffen: BIO Berglinsen der Marke Wiener Gusto

Charge: L250WG260K8

Mindesthaltbarkeitsdatum: 30. September 2028

Wie du betroffene Produkte zurückgeben kannst

Betroffene Ware werde ersetzt, diesbezüglich soll man Kontakt aufnehmen. Für Rückfragen und zur Abstimmung der Rückholung kann man sich an Mirko Pejic unter der Nummer +43 676 8118 49034 wenden.