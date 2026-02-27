54-Jährige verstorben: Notarzt konnte nur noch Tod feststellen

Die 54-Jährige war auf der L4040 in Leobersdorf (Bezirk Baden, Niederösterreich) unterwegs, als sie bei einem Kreisverkehr wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, vermutet die Polizei, erst auf die Gegenfahrbahn geraten und in weiterer Folge von der Straße abgekommen ist. Daraufhin ist das Fahrzeug gegen ein Straßendenkmal gekracht und schließlich auf dem Dach zum Liegen gekommen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Autofahrerin feststellen.