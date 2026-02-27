Skip to content
Eine 54-Jährige ist bei einem schweren Unfall in Niederösterreich verstorben.
Bezirk Baden / NÖ
27/02/2026
Tragödie

54-Jährige verstorben: Notarzt konnte nur noch Tod feststellen

Eine 54-jährige Niederösterreicherin ist Donnerstagabend, am 26. Februar 2026 gegen 20.20 Uhr, mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und bei dem schweren Unfall verstorben.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(79 Wörter)

Die 54-Jährige war auf der L4040 in Leobersdorf (Bezirk Baden, Niederösterreich) unterwegs, als sie bei einem Kreisverkehr wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, vermutet die Polizei, erst auf die Gegenfahrbahn geraten und in weiterer Folge von der Straße abgekommen ist. Daraufhin ist das Fahrzeug gegen ein Straßendenkmal gekracht und schließlich auf dem Dach zum Liegen gekommen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Autofahrerin feststellen.

