Kleinbus krachte gegen Lkw – 29-Jährige ins Krankenhaus geflogen

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag, 26. Februar 2026 gegen 11.30 Uhr auf der S1 gekommen. Ein 57-jähriger Mann aus St. Pölten war mit einem Lkw in Fahrtrichtung St. Pölten unterwegs, als er im Tunnel Vösendorf wegen der Verkehrslage abrupt anhalten musste. Ein 58-jähriger ungarischer Staatsbürger, der mit einem Kleinbus hinter dem Lkw fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen das Heck des Lastwagens.

Tunnel wurde gesperrt

Im Kleinbus befanden sich drei ungarische Staatsbürgerinnen – eine 29-Jährige sowie zwei 55-jährige Frauen. Die 29-Jährige wurde verletzt und mit einem Notarzthubschrauber in das AUVA-Traumazentrum Wien, Standort Meidling geflogen. Die beiden 55-Jährigen wurden vom Rettungsdienst zur Kontrolle in das Landesklinikum Baden gebracht. Der Tunnel Vösendorf musste vorübergehend gesperrt werden. Erst um 12.40 Uhr konnte er wieder für den Verkehr freigegeben werden. Aufgrund der Sperre bildete sich ein erheblicher Rückstau.