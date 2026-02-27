Hunderte Überstunden: IT-Spezialist muss um sein Geld kämpfen

Ein IT-Spezialist hat sich, nachdem er nach elf Jahren gekündigt hat, an die Arbeiterkammer gewandt. Ein langer und mühsamer Kampf um die Bezahlung von hunderten Überstunden entwickelte sich.

Elf Jahre lang hat ein Arbeitnehmer als IT-Spezialist für eine Wiener Personalberatungsfirma gearbeitet – und das oft bis tief in die Nacht hinein. Er hatte eine 38,5-Stunden-Woche mit einem Gehalt von rund 4.000 Euro brutto, berichtet die Arbeiterkammer (AK) nun. Doch nach elf Jahren kündigte er und was folgte, war ein langer und mühsamer Kampf um seine offenen Ansprüche.

Überstundenproblem bei IT-Spezialist

Anfänglich ist es „nur“ um rund 16.000 Euro gegangen, doch als die AK-Juristen genauer prüften, kamen mehr Ungereimtheiten zu Tage. Der Betroffene hat nicht nur weniger bekommen, als ihm laut Kollektivvertrag zustand, ihm wurden auch „nur“ etwas mehr als 300 Überstunden zugeschrieben. Doch eigene Arbeitszeitaufzeichnungen zeigten ein völlig anderes Bild. Letztlich ist es um mehr als 700 Überstunden gegangen, die nicht korrekt bezahlt wurden – eine Stundenanzahl, die etwa vier Monaten Normalarbeitszeit entsprechen.

AK erhöhte den Druck und kündigte weitere Schritte an

Doch der Arbeitgeber blockte lange ab und behauptete, ihm sei gar nicht erlaubt gewesen, Überstunden zu machen. Dabei hätte der Mann die Firma über die mehr als 700 geleisteten Überstunden über einen Zeitraum von knapp zweieinhalb Jahren regelmäßig informiert. Die AK erhöhte daher den Druck massiv und drohte auch weitere Schritte an. Die falsche Einstufung wurde daraufhin von der Firma doch korrigiert und die Überstunden bezahlt. Insgesamt konnte die Arbeiterkammer so knapp 20.000 Euro herausholen.

„Leider kein Einzelfall“

„Leider ist es kein Einzelfall, dass Arbeitgeber Überstunden nicht korrekt oder gar nicht ausbezahlen. Tatsächlich ist das eines der häufigsten Probleme, mit denen Arbeitnehmer in die AK-Beratung kommen. Wichtig ist: Wer seine Arbeitszeiten genau notiert, kann sich im Ernstfall wie hier tausende Euro im Wege eines Gerichtsverfahrens sichern“, so AK-Jurist Frank Hußmann.

