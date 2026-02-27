34 Mann im Einsatz: Zimmerbrand in Wiener Wohnhaus

Großalarm in einem Wohnhaus? Was zunächst als Dachbrand gemeldet wurde, entpuppte sich als Zimmerbrand in den oberen Etagen.

Ein gemeldeter Dachbrand in einem Wohnhaus hat am Donnerstag (27. Feber 2026) einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. In einer Wohnung war ein Feuer in einem Zimmer ausgebrochen. Während sich zwei Bewohner selbst in Sicherheit brachten, brachten die Einsatzkräfte zwei weitere Personen mittels Fluchtfiltermasken aus dem verrauchten Stockwerk darüber aus der Wohnung.

Zum Dachbrand alarmiert

„Wir sind zuerst zu einem Dachbrand alarmiert worden, weil das Feuer eben in einem der oberen Geschosse war“, hieß es seitens der Wiener Berufsfeuerwehr gegenüber 5 Minuten. Vor Ort stellte sich die Lage jedoch als „Zimmerbrand“ in einer Wohnung unter dem Obergeschoss heraus. Bereits vor dem Eintreffen der ersten Löschfahrzeuge konnten der Wohnungsinhaber und eine weitere Person das Gebäude eigenständig verlassen. „Parallel zum Löschangriff in der betroffenen Wohnung haben wir aus dem Stockwerk darüber zwei Personen mit Fluchtfiltermasken ins Freie gebracht“, so die Wiener Berufsfeuerwehr auf Anfrage von 5 Minuten.

Vier Personen vom Rettungsdienst betreut

Insgesamt wurden vier Personen an den Rettungsdienst übergeben und vor Ort medizinisch betreut. Laut ersten Informationen musste jedoch niemand in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehr war mit insgesamt 34 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort. Mittlerweile sind die Hilfskräfte wieder eingerückt.