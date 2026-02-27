Wien-Favoriten: 26-Jähriger blutüberströmt auf Straße gefunden

Der 26-Jährige wies mehrere Schnittverletzungen auf und versuchte während der Amtshandlung gleich zweimal zu flüchten. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustands und sprachlicher Barrieren war eine genaue Klärung des Vorfalls zunächst nur eingeschränkt möglich. Die notfallmedizinische Erstversorgung übernahm die Berufsrettung Wien, berichtet die Wiener Polizei in einer Aussendung.

Angriff in Wohnung vermutet

Ermittlungen führten die Beamten zu einer Wohnung an derselben Adresse. Dort konnten entsprechende Spuren gesichert werden, die auf einen möglichen Tatort hindeuten. Eine Tatwaffe wurde allerdings nicht gefunden. Der Verletzte gab an, in der Wohnung von zwei unbekannten Männern mit einem Messer attackiert worden zu sein. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung.

Festnahme wegen illegalen Aufenthalts

Da die Identität des Mannes zunächst nicht eindeutig geklärt werden konnte, wurde eine fremdenrechtliche Überprüfung durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um einen 26-jährigen algerischen Staatsangehörigen handelt, der sich widerrechtlich in Österreich aufhält. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl ordnete die Festnahme an. Nach der medizinischen Versorgung im Krankenhaus wurde der Mann festgenommen und in ein Polizeianhaltezentrum gebracht.