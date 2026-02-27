Zwei Einsätze: Festnahmen in Wien nach häuslicher Gewalt
Gleich zwei Mal musste die Wiener Polizei am Donnerstag (26. Feber 2026) wegen häuslicher Gewalt einschreiten. In beiden Fällen kam es zu Festnahmen.
Gegen 15.15 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring zu einem Streit in einer Wohnung in Wien-Ottakring gerufen. Auslöser war laut Polizei, dass der Mann von einer Affäre seiner Partnerin erfahren hatte. Die 38-Jährige soll ihn daraufhin in einen Schwitzkasten genommen und mit dem Umbringen bedroht haben. Der Mann konnte sich befreien und den Notruf wählen. Wie die Polizei berichtet, zeigte sich die Frau nach dem Eintreffen der Beamten „zunehmend aggressiv“ und weigerte sich trotz ausgesprochenem Betretungs- und Annäherungsverbot, die Wohnung zu verlassen. Als sie sich der Amtshandlung widersetzte und nach den Beamten trat, wurde sie festgenommen und in einen Arrestbereich gebracht. Die Ermittlungen dauern an.
Ex-Partner soll Frau geschlagen und bedroht haben
Ein weiterer Einsatz folgte gegen 22.15 Uhr in Wien-Penzing. Dort soll ein 43-jähriger Mann seine Ex-Lebensgefährtin geschlagen und ebenfalls mit dem Umbringen bedroht haben. Die alarmierten Beamten trafen das Opfer vor Ort an. Der Tatverdächtige konnte aufgrund der Täterbeschreibung und der angegebenen Fluchtrichtung kurze Zeit später in der Nähe angehalten werden. Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Zudem sprach die Polizei ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus. Auch er wurde in einen Arrestbereich überstellt. Weitere Ermittlungen sind im Gange.
Du erlebst häusliche Gewalt?
Die Wiener Polizei betont: „Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind.“ Der Polizei-Notruf ist unter 133 jederzeit erreichbar. Auch das Landeskriminalamt Wien bietet mit seiner Kriminalprävention persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.
Weitere Anlaufstellen:
- Frauenhelpline: 0800 222 555
- Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
- Opfer-Notruf: 0800 112 112
- Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22
- Die Polizei ruft dazu auf, bei Gewalt nicht wegzusehen und Hilfe in Anspruch zu nehmen.