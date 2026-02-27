Zwei Einsätze: Festnahmen in Wien nach häuslicher Gewalt

Gegen 15.15 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring zu einem Streit in einer Wohnung in Wien-Ottakring gerufen. Auslöser war laut Polizei, dass der Mann von einer Affäre seiner Partnerin erfahren hatte. Die 38-Jährige soll ihn daraufhin in einen Schwitzkasten genommen und mit dem Umbringen bedroht haben. Der Mann konnte sich befreien und den Notruf wählen. Wie die Polizei berichtet, zeigte sich die Frau nach dem Eintreffen der Beamten „zunehmend aggressiv“ und weigerte sich trotz ausgesprochenem Betretungs- und Annäherungsverbot, die Wohnung zu verlassen. Als sie sich der Amtshandlung widersetzte und nach den Beamten trat, wurde sie festgenommen und in einen Arrestbereich gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Ex-Partner soll Frau geschlagen und bedroht haben

Ein weiterer Einsatz folgte gegen 22.15 Uhr in Wien-Penzing. Dort soll ein 43-jähriger Mann seine Ex-Lebensgefährtin geschlagen und ebenfalls mit dem Umbringen bedroht haben. Die alarmierten Beamten trafen das Opfer vor Ort an. Der Tatverdächtige konnte aufgrund der Täterbeschreibung und der angegebenen Fluchtrichtung kurze Zeit später in der Nähe angehalten werden. Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Zudem sprach die Polizei ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus. Auch er wurde in einen Arrestbereich überstellt. Weitere Ermittlungen sind im Gange.