Drei Fahrzeuge in Flammen: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Großeinsatz in den frühen Morgenstunden in Wien-Floridsdorf: Am Donnerstag, 26. Februar 2026 gegen 5 Uhr standen in der Schenkendorfgasse gleich mehrere Fahrzeuge in Brand.

Laut Polizei wird von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen. Die Brandermittler des Landeskriminalamt Wien ermitteln gegen eine bislang unbekannte Täterschaft. Diese steht im Verdacht, drei geparkte Fahrzeuge absichtlich in Brand gesetzt zu haben.

Motorräder und Pkw völlig zerstört

Bei den betroffenen Fahrzeugen handelt es sich um zwei Motorräder und ein Auto. Durch die massive Brandentwicklung wurden alle drei Fahrzeuge völlig zerstört. Die Berufsfeuerwehr Wien konnte den Brand rasch löschen. Nach der Spurensicherung laufen die weiteren Ermittlungen auf Hochtouren.

Polizei bittet um Hinweise

Sachdienliche Hinweise werden – auch anonym – in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Zudem ist das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erreichbar.