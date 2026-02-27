E-Moped per GPS verfolgt: Festnahme in Favoriten

Ein gestohlenes E-Moped hat in der Nacht auf Freitag zu einem raschen Polizeieinsatz in Wien-Favoriten geführt. Gegen 0.15 Uhr meldete sich der Besitzer telefonisch bei der Polizei und gab an, dass sein Fahrzeug gestohlen worden sei und aktuell von einer unbekannten Person benutzt werde. Am E-Moped war ein Ortungssystem angebracht. Während des Einsatzes blieb der Besitzer in ständigem Kontakt mit den Beamten und übermittelte laufend den aktuellen Standort.

Lenker in der Herndlgasse angehalten

Dank der GPS-Daten konnte das Fahrzeug schließlich im Bereich der Herndlgasse gesichtet werden. Die Polizisten hielten den Lenker an. Kurz darauf kam auch der Besitzer zur Anhalteörtlichkeit. Er erkannte sein E-Moped eindeutig wieder und beschuldigte den Mann glaubwürdig des Einbruchsdiebstahls. Der 24-jährige Lenker, ein syrischer Staatsangehöriger, wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen laufen.