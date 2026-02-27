E-Scooter mit bis zu 76 km/h: Polizei greift durch

Mehrere deutlich zu schnelle E-Scooter haben am 26. Februar 2026 die Wiener Polizei auf den Plan gerufen. Bei Schwerpunktkontrollen in Simmering und Ottakring wurden teils massive Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt.

Ein paar E-Scooter waren viel zu schnell unterwegs.

In der Mannswörther Straße in Wien-Simmering überprüften Beamte manipulierte E-Scooter mit einem Rollentester. Das Ergebnis: Zwei Fahrzeuge erreichten 51 km/h beziehungsweise 55 km/h. Die Polizisten des Stadtpolizeikommandos Simmering erstatteten entsprechende Anzeigen.

76 km/h in Ottakring – Scooter sichergestellt

Noch drastischer fiel das Messergebnis in der Hasnerstraße in Wien-Ottakring aus. Dort wurde ein E-Scooter mit 76 km/h gemessen. Da der 50-jährige Lenker keinen Wohnsitz in Österreich hat und keine vorläufige Sicherheitsleistung erbringen konnte, wurde der E-Scooter sichergestellt. Im Zuge eines Laserschwerpunktes wurde außerdem ein weiterer E-Scooter mit 37 km/h angehalten. Der 17-jährige Lenker wurde angezeigt, die Weiterfahrt untersagt.

„Verstöße werden konsequent geahndet“

Die Wiener Polizei stellt klar: „Verstöße im Zusammenhang mit E-Scootern werden konsequent geahndet.“ Geschwindigkeitsüberschreitungen, technische Manipulationen und das Missachten von Verkehrsregeln würden eine erhebliche Gefährdung der Verkehrssicherheit darstellen. Ziel der Kontrollen sei es, die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen.