Senioren reisen so viel wie nie – Wien unter den besten Städten weltweit

Europas Städte dominieren das Ranking der seniorenfreundlichsten Reiseziele weltweit. Hinter dem Spitzenreiter Valencia und den niederländischen Städten Den Haag und Amsterdam konnte sich auch Wien im Spitzenfeld positionieren.

Reisen im besten Alter boomt – und Wien mischt ganz vorne mit. Laut einer aktuellen Studie des Reiseversicherers AllClear zählt die Bundeshauptstadt zu den 15 seniorenfreundlichsten Städten der Welt. Der Trend ist klar: Ältere Menschen sind reiselustig wie nie zuvor. Einer Umfrage zufolge planten 70 Prozent der über 50-Jährigen im Jahr 2025 eine Reise – 2024 waren es noch 65 Prozent. Besonders gefragt sind Mehrgenerationenreisen: 60 Prozent gaben in einer früheren Befragung an, dass ihnen gemeinsame Trips mit Kindern und Enkeln wichtig sind.

Wien weltweit in den Top 15

Für die aktuelle Auswertung analysierte AllClear mehr als 175 Städte weltweit. Bewertet wurden unter anderem Mobilität, Sicherheit, Barrierefreiheit, öffentlicher Nahverkehr, Zugang zur Gesundheitsversorgung sowie Umweltbedingungen. Das Ergebnis: Wien erreicht 60,4 von 100 möglichen Punkten und liegt damit weltweit auf Rang 12 – ex aequo mit Taipeh. Damit gehört Wien offiziell zu den Top 15 der seniorenfreundlichsten Städte. Mehr als die Hälfte der Top 20 liegen in Europa – ein starkes Zeichen für die hohe Lebens- und Reisequalität auf dem Kontinent.

Valencia auf Platz 1

Den Spitzenplatz sichert sich Valencia mit 74,2 Punkten. Die spanische Küstenstadt punktet mit flachem Stadtbild, guter Erreichbarkeit und starkem öffentlichem Verkehr. Dahinter folgen Den Haag (73,4 Punkte) und Amsterdam (71,4 Punkte). Auch München schafft es als einzige deutsche Stadt in die Top 10 (64,3 Punkte).

Sicherheit, Komfort und Kultur entscheidend

In die Bewertung flossen acht Kategorien ein. Positiv wirkten sich unter anderem flaches Gelände, sichere Straßen, gute medizinische Versorgung, viele Grünflächen, mildes Klima und barrierefreie Unterkünfte aus. Die Datenbasis stammt aus dem Stand Dezember 2025. Dass Wien im Ranking so weit vorne liegt, überrascht wenig: Die Stadt bietet ein dichtes Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln, viele Grünflächen, kulturelle Vielfalt und eine hohe Sicherheit. Für ältere Reisende, die Wert auf Komfort und gute Erreichbarkeit legen, ist die Bundeshauptstadt damit eine attraktive Wahl.