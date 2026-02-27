Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Foto auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto.
Die Kinder kamen am Mittwochmorgen nie in ihrer Schule an.
Wien
27/02/2026
Mittwochmorgen

Nach Vermisstenfall zweier Kinder: Polizei startet österreichweite Fahndung

Nach dem Verschwinden zweier Brüder im Alter von sieben und acht Jahren in Wien-Leopoldstadt hat die Polizei eine österreichweite Fahndung eingeleitet.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(79 Wörter)

Zwei Brüder, sieben und acht Jahre alt, waren am Mittwochmorgen auf ihrem Schulweg unterwegs, jedoch kamen sie nie in ihrer Schule in Leopoldstadt an. Nach den beiden Kindern wird nun fieberhaft gesucht. In den Blickpunkt der Ermittler ist der Vater gerückt. Mehr dazu hier: Kindesentführung in Wien: Vater unter Verdacht. Jetzt startet die Polizei eine österreichweite Fahndung, wie aus mehreren Medien hervorgeht. Hinweise werden an den Notruf 133 erbeten

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: