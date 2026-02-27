Nach Vermisstenfall zweier Kinder: Polizei startet österreichweite Fahndung

Zwei Brüder, sieben und acht Jahre alt, waren am Mittwochmorgen auf ihrem Schulweg unterwegs, jedoch kamen sie nie in ihrer Schule in Leopoldstadt an. Nach den beiden Kindern wird nun fieberhaft gesucht. In den Blickpunkt der Ermittler ist der Vater gerückt. Mehr dazu hier: Kindesentführung in Wien: Vater unter Verdacht. Jetzt startet die Polizei eine österreichweite Fahndung, wie aus mehreren Medien hervorgeht. Hinweise werden an den Notruf 133 erbeten