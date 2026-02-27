45-Jähriger in Haft: Spur führt zu weiteren Taten – Schmuck sichergestellt

Nach einem versuchten Diebstahl in Waidhofen an der Thaya ist es der Polizei gelungen, einen Tatverdächtigen rasch auszuforschen und festzunehmen. Jetzt werden die Besitzer des Schmucks gesucht.

Ein zunächst unbekannter Mann hatte sich am 14. Februar 2026 gegen 21.50 Uhr in die Garage eines Einfamilienhauses begeben und ein unversperrtes Auto durchsucht. Als er vom Hausbesitzer überrascht und angesprochen wurde, flüchtete er ohne Beute zu Fuß in ein nahegelegenes Waldgebiet.

Festnahme nach kurzer Fahndung

Unmittelbar nach der Anzeige leitete die Polizei eine Fahndung mit mehreren Streifen ein. Gegen 22.50 Uhr wurde der Verdächtige auf dem Grundstück eines Wohnhauses entdeckt. Er hatte sich in einem Baucontainer versteckt und wurde vorläufig festgenommen.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 45-jährigen Mann aus Tschechien. Der Mann verweigerte bei der Einvernahme die Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurde er in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

Verdacht auf weitere Straftaten

Nach aktuellem Ermittlungsstand wird geprüft, ob der Beschuldigte für weitere ähnlich gelagerte Delikte verantwortlich ist. Diese könnten sich insbesondere in Niederösterreich (Bezirke Waidhofen an der Thaya und Gmünd) sowie in Oberösterreich (Bezirke Urfahr-Umgebung und Rohrbach) ereignet haben. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Schmuck sichergestellt

Bei der Festnahme stellten die Beamten Bargeld und mehrere Schmuckstücke sicher, bei denen es sich vermutlich um Diebesgut handelt. Die rechtmäßigen Eigentümer konnten bislang nicht ausgeforscht werden. Mögliche Geschädigte werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Waidhofen an der Thaya unter der Telefonnummer 059133-3460 zu melden.