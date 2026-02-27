Julia Lessacher: Neue Bezirksvorsteherin von Mariahilf

Am 26. Februar 2026 wurde Julia Lessacher von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig zur neuen Bezirksvorsteherin von Mariahilf angelobt. Sie folgt auf Markus Rumelhart.

Lessacher bringt langjährige Erfahrung in der Bezirkspolitik mit: Seit 2005 ist sie Bezirksrätin, seit 2020 Bezirksvorsteher-Stellvertreterin sowie Vorsitzende der Bezirksvertretung und der Planungskommission. Innerhalb der SPÖ Mariahilf ist sie seit 2002 aktiv und war unter anderem Vorsitzende der Jungen Generation. Beruflich war sie im Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband sowie in der SPÖ-Bundesgeschäftsstelle tätig.

Fokus auf Lebensqualität und Beteiligung

Inhaltlich setzt die neue Bezirksvorsteherin auf mehr Bürgerbeteiligung, pragmatische Lösungen und eine nachhaltige Bezirksentwicklung. Ziel sei es, Anliegen frühzeitig zu erkennen und gemeinsam mit der Bevölkerung umsetzbare Maßnahmen zu entwickeln – immer mit Blick auf die finanziellen Möglichkeiten. Auch Peko Baxant betont den Anspruch, unterschiedliche Interessen im dicht genutzten innerstädtischen Raum auszugleichen und die Lebensqualität weiter zu steigern.

Konkrete Projekte geplant: