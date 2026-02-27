Nach vier Jahren: Gestohlenen Krananhänger im Garten entdeckt

Ein im Jahr 2022 gestohlener Krananhänger ist am Donnerstag in Breitenfurt bei Wien wieder aufgetaucht.

Der ursprüngliche Besitzer erkannte das Fahrzeug im Vorbeifahren auf einem Privatgrundstück wieder.

Kurioser Fund in Breitenfurt bei Wien: Ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Baden war am 26. Februar 2026 gegen 13 Uhr beruflich unterwegs, als er im Garten einer Liegenschaft plötzlich seinen eigenen Krananhänger wiedererkannte – jener war bereits im Jahr 2022 gestohlen worden.

Erst Kauf behauptet – dann Geständnis

Beamte der Polizeiinspektion Breitenfurt nahmen Kontakt mit dem 20-jährigen Grundstücksbesitzer auf. Dieser gab zunächst an, den Anhänger Anfang 2024 gemeinsam mit einem 23-jährigen Freund aus dem Bezirk Mödling über eine Onlineplattform gekauft zu haben. Im Zuge weiterer Einvernahmen änderte sich jedoch die Darstellung: Beide Männer gestanden schließlich, den rund 13.000 Euro teuren Krananhänger bereits im Dezember 2022 gestohlen zu haben.

Anhänger an Opfer zurückgegeben

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde der Anhänger an den rechtmäßigen Besitzer ausgefolgt. Die beiden Beschuldigten werden der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt angezeigt.