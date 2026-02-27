Wien-Wetter: Nebel am Morgen, Sonne untertags

Der letzte Februartag in der Bundeshauptstadt wird von der Sonne dominiert. Der Nebel am Stadtrand löst sich bereits am Morgen.

In der Früh und zum Teil auch noch am Vormittag gibt es am Stadtrand bezirksweise Nebelfelder. Tagsüber setzt sich aber in der ganzen Stadt wolkenloses und trockenes Wetter durch. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost. Die Frühtemperaturen um die zwei Grad, die Tageshöchsttemperaturen um 13 Grad, so die GeoSphere Austria.