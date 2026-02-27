Skip to content
Bild auf 5min.at zeigt Wien bei strahlendem Sonnenschein
So könnte der Himmel über Wien am Samstag aussehen.
Wien
27/02/2026
höchstens 13 Grad

Wien-Wetter: Nebel am Morgen, Sonne untertags

Der letzte Februartag in der Bundeshauptstadt wird von der Sonne dominiert. Der Nebel am Stadtrand löst sich bereits am Morgen.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(63 Wörter)

In der Früh und zum Teil auch noch am Vormittag gibt es am Stadtrand bezirksweise Nebelfelder. Tagsüber setzt sich aber in der ganzen Stadt wolkenloses und trockenes Wetter durch. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost. Die Frühtemperaturen um die zwei Grad, die Tageshöchsttemperaturen um 13 Grad, so die GeoSphere Austria.

