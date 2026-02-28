Hilferufe aus Wohnung: Polizei rückt aus, 42-Jähriger flüchtet

Polizisten wurden am gestrigen Freitag, 27. Februar 2026, gegen 17.50 Uhr nach Wien-Meidling zu einer Wohnung gerufen. Dort hatten Anrufer Hilferufe einer Frau gemeldet, heißt es in einer Aussendung.

Ein Mann soll seine Frau im Zuge eines Streits gewürgt und anschließend mit dem Umbringen bedroht haben, sofern sie die Polizei verständigen würde. Doch Angehörige riefen dennoch die Beamten, das verletzte Opfer wurde schließlich von der Rettung erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 42-jährige Tatverdächtige aus Syrien flüchtete aus der Wohnung, als die Polizisten eintrafen. Aktuell wird nach ihm gefahndet, die Staatsanwaltschaft hat seine Festnahme angeordnet.