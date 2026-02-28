Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt ein Wiener Polizeiauto
Die Polizei wurde zu einem Einsatz nach Wien-Meidling gerufen.
Wien / 12. Bezirk
28/02/2026
Freitagnachmittag

Hilferufe aus Wohnung: Polizei rückt aus, 42-Jähriger flüchtet

Polizisten wurden am gestrigen Freitag, 27. Februar 2026, gegen 17.50 Uhr nach Wien-Meidling zu einer Wohnung gerufen. Dort hatten Anrufer Hilferufe einer Frau gemeldet, heißt es in einer Aussendung.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)

Ein Mann soll seine Frau im Zuge eines Streits gewürgt und anschließend mit dem Umbringen bedroht haben, sofern sie die Polizei verständigen würde. Doch Angehörige riefen dennoch die Beamten, das verletzte Opfer wurde schließlich von der Rettung erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 42-jährige Tatverdächtige aus Syrien flüchtete aus der Wohnung, als die Polizisten eintrafen. Aktuell wird nach ihm gefahndet, die Staatsanwaltschaft hat seine Festnahme angeordnet.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: