/ ©Kindel Media/Pexels
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Festnahme.
Der 23-Jährige wurde von den Beamten festgenommen.
Wien / 2. Bezirk
28/02/2026
Freitagfrüh

Junger Mann will in Geschäft einbrechen, kann sich nicht erinnern

Ein 23-jähriger Kroate wird verdächtigt, Freitagfrüh, am 28. Februar 2026, dass er versucht hat, in ein Geschäftslokal am Wiener Volkertplatz einzubrechen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(125 Wörter)

Um 7.15 Uhr wurden die Polizisten zum Volkertplatz gerufen. Dort hatte eine Zeugin einen jungen Mann dabei beobachtet, wie er in ein Geschäftslokal einbrechen wollte. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen im obersten Stockwerk einer Wohnhausanlage anhalten und ihn vorläufig auch festnehmen. In der Aussendung heißt es, dass er die Polizisten daraufhin lautstark beschimpfte, weshalb zusätzlich noch Anzeigen wegen Verletzung des öffentlichen Anstands dazukamen.

23-Jähriger auf freiem Fuß angezeigt

In weiterer Folge hat das Landeskriminalamt die Amtshandlungen übernommen. Bei der Vernehmung meinte der 23-jährige Kroate jedenfalls, dass er sich wegen Drogen- und Alkoholkonsums nicht mehr an den Vorfall erinnern könne. Der junge Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.

