Prügel-Attacke in Tiefgarage: So hat Polizei 4 Raubverdächtige gefunden

Nach monatelangen, akribischen Ermittlungen ist es dem Landeskriminalamt gelungen, einen schweren Raub in einer Tiefgarage in Wien-Simmering im Juni des Vorjahres zu klären. Vier Personen wurden festgenommen.

Am 2. Juni 2025 gegen 20.45 Uhr wurde ein Mann mit Pfefferspray und Schlägen beraubt, nachdem er sein Auto in einer Tiefgarage im 11. Wiener Bezirk geparkt hatte. Den vier maskierten Männern ist damals die Flucht gelungen, umfangreiche Ermittlungen waren die Folge, die nun eben zum Erfolg geführt haben.

Erste Festnahme im November 2025 nach DNA-Treffer

Bereits im November 2025 konnte ein 21-Jähriger aufgrund eines DNA-Treffers festgenommen werden, der wiederum einen 17-Jährigen belastete. Dieser befand sich zu dem Zeitpunkt in Verwaltungshaft in einem Polizeianhaltezentrum. Der Jüngere verweigerte vorerst die Aussage, belastete allerdings dann doch einen Mittäter, der den Pfefferspray für die Tat beschafft haben soll. Daraufhin hat die WEGA Ende Jänner 2026 eine Hausdurchsuchung durchgeführt und einen Pfefferspray sowie eine Schreckschusswaffe sichergestellt. Außerdem hat man noch einen 23-Jährigen festgenommen.

Alle Verdächtige in Justizanstalten gebracht

Vor wenigen Tagen konnte dann noch ein 24-jähriger Mann ausgeforscht und festgenommen werden. Bei allen vier Tatverdächtigen handelt es sich um österreichische Staatsbürger, sie alle wurden in Justizanstalten gebracht. Weitere Ermittlungen sind aktuell noch im Gange, da der Verdacht besteht, dass die Gruppe für weitere, ungeklärte Raubdelikte verantwortlich sein könnte.