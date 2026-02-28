Doppel-Raub: Polizei findet 17-Jährigen nach einer Stunde

Nachdem er einen 24-Jährigen im 15. Wiener Bezirk mit einem Messer bedroht und ausgeraubt haben soll, wurde nun ein 17-Jähriger von der Polizei festgenommen und in die Justizanstalt gebracht.

Der 17-jährige Russe soll in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, am 26. Februar 2026 gegen 1 Uhr, den 24-Jährigen, der gerade am Nachhauseweg war, ausgeraubt haben. Erst konnte der Jugendliche noch flüchten. Am Tatort angekommen, hörten die Beamten von einem weiteren Raub im Bereich des Mariahilfer Gürtels. Dort wurde ein 43-jähriger Mann ebenfalls mit einem Messer bedroht und beraubt. Erneut konnte der dringend tatverdächtige 17-Jährige flüchten.

Ermittelungen im Gange

Doch im Zuge der Sofortfahndungsmaßnahmen konnten die Polizisten ihn dann doch etwa eine Stunde später finden und festnehmen. Geholfen hat dabei die vorliegende Personenbeschreibung, heißt es nun in einer Aussendung. Bei ihm wurde neben der Beute auch ein Messer gefunden und sichergestellt. Das Landeskriminalamt übernahm die weitere Amtshandlung und brachte den 17-Jährigen in eine Justizanstalt. Derzeit wird auf Hochtouren ermittelt.