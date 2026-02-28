Mit diesem Wetter startet Wien in den März

Bei Temperaturen von bis zu 13 Grad und viel Sonnenschein wird Wien in den März starten. Erst am Nachmittag werden langsam Wolken einer schwachen Kaltfront aufziehen.

In einigen Wiener Bezirken startet der Sonntag mit Nebel- und Hochnebelfeldern, die meiste Zeit dürfte allerdings die Sonne scheinen, ehe am Nachmittag die Wolken einer schwachen Kaltfront aufziehen, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria“ in ihrer Prognose. Dennoch wird es bis zum Abend wohl trocken und windschwach bleiben. Die Frühtemperaturen liegen noch bei um die zwei Grad und steigen bis zum Nachmittag hin auf bis zu 13 Grad an.