Samariterbund: Rund um die Uhr für die Wiener im Einsatz

Medizinische Notfälle, warme Mahlzeiten für Bedürftige oder Beratung – all das leistet der Samariterbund in Wien und blickt auf ein intensives Jahr zurück.

280.000 Rettungs- und Krankentransporte bzw. 262.000 Stunden in der mobilen Pflege: Das konnten die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des Samariterbundes Wien im vergangenen Jahr leisten. Immer mehr Menschen sind auf die verschiedenen Sozialhilfleistungen angewiesen. Die Sanitäter standen dabei das ganze Jahr auch bei unzähligen Veranstaltungen für medizinische Notfälle parat. „Etwa beim Donauinselfest, bei ÖFB-Länderspielen und Vereinsspielen, bei sämtlichen Veranstaltungen in der Wiener Stadthalle oder auch am Silvesterpfad“, heißt es in einer Aussendung.

Das konnte der Wiener Samariterbund 2025 erreichen Sozialmärkte: 26.000 Menschen versorgt, 1.300 Tonnen Lebensmittel gerettet.

Samariter Suppentopf: 86.800 warme Mahlzeiten an Bedürftige ausgegeben.

Beratungsstellen: 7.498 Menschen in Notsituationen unterstützt.

LernLEO & Workshops: 125 Kinder schulisch gefördert, 1.845 Kinder & Jugendliche in Resilienz-Workshops gestärkt.

Obdachlosenhilfe: 2.008 Hilfesuchende vor Obdachlosigkeit bewahrt.

Internetcafé ZwischenSchritt: 6.500 Menschen digital unterstützt.

Erste-Hilfe-Kurse: 8.840 Wiener geschult in lebensrettenden Sofortmaßnahmen.

Rettungssanitäter:innen: 411 ausgebildet.

Zivildienst: 1.315 engagierte Zivildienstleistende im Einsatz für Menschen in Wien.

Ohne Freiwillige geht nichts

„Das alles ist nur möglich dank des täglichen Einsatzes unserer haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen, ohne deren überwältigendes Engagement keine noch so gute Idee umgesetzt werden könnte“, so Oliver Löhlein, Geschäftsführer Samariterbund Wien. Auch in diesem Jahr möchten sie wieder einen wichtigen Beitrag für die Wiener leisten. Viele Angebote des Samariterbund Wiens sind spendenfinanziert und getragen vom Engagement Freiwilliger – vom Samariter Suppentopf über die LernLEOs bis hin zum Bereich Pflege.