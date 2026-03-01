Skip to content
Region auswählen:
/ ©Bergrettung Villach
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Hubschraubereinsatz in der Nacht am Mittagskogel.
In Bromberg kam es zu einem schweren Unfall.
Wiener Neustadt/NÖ
01/03/2026
schwer verletzt

Teenie stürzt mit Mofa über Böschung – Rettungshubschrauber im Einsatz

Gemeinsam mit einer weiteren Jugendlichen war sie auf dem Mofa unterwegs, als sie die Kontrolle verlor und über eine Böschung stürzte. Sowohl sie als auch die Mitfahrerin wurden verletzt.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)

Es war Samstagabend, etwa 19.15 Uhr, als die 15-Jährige mit einem Mofa auf der Gemeindestraße Dreibuchen im Gemeindegebiet von Bromberg (Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterreich) unterwegs war. Mit dabei: eine ebenfalls 15-jährige Niederösterreicherin. „Die Lenkerin dürfte mit dem Mofa auf das rechte Bankett geraten sein und auf dem dortigen Schotter die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Sie kamen zu Sturz, schlitterten unter der Leitschiene durch und stürzten über eine Böschung“, informiert die Polizei. Die junge Lenkerin wurde dabei schwer verletzt und mit dem Notarzthubschrauber ins Klinikum Wiener Neustadt gebracht. Auch die Mitfahrerin wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: