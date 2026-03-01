Teenie stürzt mit Mofa über Böschung – Rettungshubschrauber im Einsatz

Gemeinsam mit einer weiteren Jugendlichen war sie auf dem Mofa unterwegs, als sie die Kontrolle verlor und über eine Böschung stürzte. Sowohl sie als auch die Mitfahrerin wurden verletzt.

Es war Samstagabend, etwa 19.15 Uhr, als die 15-Jährige mit einem Mofa auf der Gemeindestraße Dreibuchen im Gemeindegebiet von Bromberg (Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterreich) unterwegs war. Mit dabei: eine ebenfalls 15-jährige Niederösterreicherin. „Die Lenkerin dürfte mit dem Mofa auf das rechte Bankett geraten sein und auf dem dortigen Schotter die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Sie kamen zu Sturz, schlitterten unter der Leitschiene durch und stürzten über eine Böschung“, informiert die Polizei. Die junge Lenkerin wurde dabei schwer verletzt und mit dem Notarzthubschrauber ins Klinikum Wiener Neustadt gebracht. Auch die Mitfahrerin wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht.