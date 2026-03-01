Sonne, Wolken, Frühling: So wird das Wetter kommende Woche in Wien

Für die Wiener heißt es Sonnenbrille auspacken: Denn die erste Märzwoche ist geprägt von angenehmen Temperaturen und Sonnenschein.

Mit Temperaturen von bis zu 13 Grad und viel Sonnenschein startet Wien in den März. Am Nachmittag werden langsam Wolken einer schwachen Kaltfront aufziehen. Mehr dazu hier: Mit diesem Wetter startet Wien in den März. Und auch am Montag in der Früh heißt es noch Regenschirm einpacken, denn es können noch letzte Regentropfen fallen. Bis Mittag muss sich die Sonne den Himmel noch mit dichten Wolken teilen, aber schon am Nachmittag setzt sich das sonnige Wetter durch. Auch der Wind weht aus nördlicher Richtung nur schwach. In der Früh werden etwa 3 Grad erwartet. Im Laufe des Tages sollen die Temeperaturen auf bis zu 12 Grad klettern.

Bis zu 13 Grad am Dienstag

„Der Dienstag startet mit flachem Nebel, vor allem aber im Bereich der Donauauen. Nach Auflösung letzter Nebelfelder setzt sich meist sonniges und trockenes Wetter durch“, weiß die GeoSphere Austria. Nur vereinzelt können bis zum Abend ein paar Quellwolken auftauchen. Die Schauerneigung bleibt jedoch gering. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Ost bis Süd. Während es in der Früh rund 4 Grad hat, werden tagsüber bis zu 13 Grad erwartet.

Regen oder Sonne? So wird das Wetter am Mittwoch

Zur Wochenmitte wechseln über Wien Sonnenschein und ein paar Quellwolken. Am Nachmittag können ein paar Regentropfen fallen, sonst soll es aber trocken durch den Tag gehen. In der Früh werden rund 2 Grad erwartet. Tagsüber können die Temperaturen bis zu 14 Grad erreichen.

©Leser In Wien klopft der Frühling an die Türe.

Frühlingswetter am Donnerstag in Wien

Am Donnerstag heißt es Sonnenbrille auspacken, denn bis zum Abend scheint die Sonne über Wien verbreitet. Während der Nachmittagsstunden können ein paar dünne, hohe Wolkenschleier den Himmel zieren. In der Früh werden etwa 3 Grad erwartet, doch im Laufe des Tages, passend zum Frühlingswetter, kann man mit 14 Grad rechnen.