Frau von Partner bedroht und geschlagen – randaliert mit Metallstange

Mehrere Notrufe setzten die Polizei in Alarmbereitschaft: Eine Frau wurde von ihrem Partner bedroht und geschlagen. Dieser versuchte, mit einer Metallstange durch das Fenster in die Wohnung zu gelangen.

Gleich mehrere Notrufe gingen zeitgleich bei der Polizei am Samstagabend ein: Mehrere Zeugen meldeten, dass eine Person mit einer Metallstange versucht habe, in eine Wohnung einer Wohnhausanlage in Wien-Döbling (19. Bezirk) einzubrechen. Zur selben Zeit meldete eine Frau, dass sie von ihrem Lebensgefährten bedroht und geschlagen worden sei. „. Wie sich herausstellte, handelte es sich um den gleichen Einsatz“, so die Polizei.

Mann konnte festgenommen werden

Der 43-jährige Österreicher soll die Frau genötigt haben, die Balkontüre zu öffnen. Diese weigerte sich jedoch, daraufhin soll der Tatverdächtige mit einer Metallstange das Fenster beschädigt haben, um in die Wohnung zu kommen. Die Frau ergriff daraufhin die Flucht und alarmierte die Polizei. Der Mann floh ebenfalls. „Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau konnten den Mann in der Stromgasse antreffen und vorläufig festnehmen“, heißt es.

Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen

Gegen den Tatverdächtigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der Tatverdächtige wurde auf freiem Fuß angezeigt. Es besteht der Verdacht der schweren Nötigung, fortgesetzter Gewaltausübung sowie der Körperverletzung. Die Ermittlungen laufen noch.