Streit eskaliert: Mann (29) bedroht Opfer mit dem Umbringen

Zwei Männer sollen sich so heftig gestritten haben, dass einer den anderen zunächst würgte und anschließend das Messer zückte, um ihn zu bedrohen.

Im Bereich der U-Bahn-Station Josefstädterstraße (Josefstadt, 8. Bezirk, Wien) kam es am Samstag zu einer Festnahme. Ein 29-jähriger Syrer soll einen Mann mit einem Speisemesser mit dem Umbringen bedroht haben. „Die herbeigerufenen Beamten konnten das Messer, das der 29-Jährige in einem Sockenbund versteckt hatte, finden und sicherstellen“, informiert die Polizei.

Streit als Ursache für Drohung

Wie sich herausstellte, war ein Streit zwischen dem Tatverdächtigen und dem Opfer eskaliert, weshalb es zu einem Würgeangriff und der Drohung mit dem Messer gekommen war. Gegen den Tatverdächtigen bestand bereits ein behördliches Waffenverbot. Der 29-Jährige befindet sich in Polizeigewahrsam. Weitere Ermittlungen laufen.