Drogen & Waffen in Wohnung: Mann legt Feuer und springt raus

Ein Mann zündete seine Wohnung an und sprang aus dem ersten Stock. Es gab nicht nur einen offenen Haftbefehl, sondern in der Wohnung wurden auch Waffen und Drogen gefunden.

Rauch trat am Samstagabend aus einer Wohnung in der Mitterberggasse in Wien-Währing aus. Zeugen konnten beobachten, wie eine Person aus dem ersten Stock auf den Gehsteg sprang. Die Beamten brachten den Mann sofort aus dem Gefahrenbereich, doch dieser zeigte sich äußerst aggressiv gegenüber den Polizisten.

Offene Festannahmeanordnung

Bei dem Verletzten handelte es sich um einen bereits amtsbekannten 33-jährigen Österreicher. Gegen ihn lag eine Festnahmeanordnung wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung sowie Sachbeschädigung vom Vortag vor. „Die Berufsfeuerwehr Wien löschte den Zimmerbrand, der zu erheblichen Sachschäden an der Wohnungseinrichtung führte, und setzte weitere Maßnahmen zur Rauchbekämpfung. Brandermittler des Landeskriminalamtes Wien stellten fest, dass der Zimmerbrand durch den Tatverdächtigen vorsätzlich herbeigeführt wurde“, informiert die Polizei.

Drogen und Waffen sichergestellt

In der Wohnung konnten außerdem Suchtmittel und eine Langwaffe der Kategorie C sichergestellt werden. Da gegen den Tatverdächtigen bereits ein behördliches Waffenverbot bestand, erfolgte eine Anzeige nach dem Waffengesetz.

Festnahme

Der 33-Jährige wurde festgenommen und zur Versorgung der Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort übernahm die Justizwache die Überwachung des Mannes. Für die Dauer des Einsatzes kam es zu temporären Verkehrssperren. Weitere Ermittlungen laufen.