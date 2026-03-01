Tödlicher Unfall am Bauernhof: Mann (34) stürzt in Futtermischwagen

Der junge Arbeiter war damit beschäftigt, seine Tiere zu füttern. Als er gepresstes Heu durch eine Luke in den Mischwagen warf, stürzte er plötzlich hinein. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Im Gemeindegebiet von Waidhofen an der Ybbs (Bezirk Amstetten, Niederösterreich) kam es am Samstag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen zu einem tragischen Arbeitsunfall. „Ein 34-jähriger Mann soll Arbeiten zur Fütterung der Tiere verrichtet haben. Hierbei soll er sich am Heuboden befunden und gepresstes Heu durch eine Luke in den darunter befindlichen Futtermischwagen geworfen haben“, informiert die Polizei. Aus unbekannter Ursache stürzte der Mann in den Futtermischwagen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr führten die Bergung durch. Der alarmierte Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.03.2026 um 13:35 Uhr aktualisiert