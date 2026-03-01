Präparierte Jacken, Drogen & Diebesgut – mutmaßliche Diebe gefasst

Das Diebes-Duo soll gewerbsmäßig mit präparierten Jacken gestohlen haben. Doch das war noch nicht alles: Neben dem Diebesgut hatten sie auch Suchtmittel bei sich.

Die beiden Männer konnten am Samstagvormittag auf frischer Tat ertappt werden. Polizisten wurden beim Streifendienst auf einen Mann in der Gersthofer Straße (Bezirk Währing, Wien) aufmerksam, der sich im Bereich eines Supermarkts einen Joint drehte. „Bei der folgenden Personsdurchsuchung stellten die Beamten fest, dass die Jacke des Mannes offenbar für Ladendiebstähle präpariert war“, informiert die Polizei.

Zwei Festnahmen bei Supermarkt

Zur gleichen Zeit kam ein Bekannter des Tatverdächtigen aus dem Supermarkt. Auch er wurde kontrolliert und hatte eine präparierte Jacke sowie Suchtmittel bei sich. Bei ihm konnten außerdem zuvor gestohlene Waren gefunden werden. Die beiden Männer im Alter von 33 und 45 Jahren, beide aus Ungarn, wurden vorläufig festgenommen. Die präparierten Jacken, das vorgefundene Suchtmittel sowie das Diebesgut wurden sichergestellt. Weitere Ermittlungen laufen.