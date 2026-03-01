Skip to content
/ ©Leser
Bild auf 5min.at zeigt Wien bei strahlendem Sonnenschein
Der Montag ist geprägt von Sonne und Regen.
Wien
01/03/2026
Regenschirm weg: Am Nachmittag kommt die Sonne nach Wien zurück

In der Früh kann es noch regnen, doch am Nachmittag soll sich das sonnige Wetter bei bis zu 12 Grad durchsetzen.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)

Am Montag in der Früh heißt es für die Wiener noch Regenschirm mitnehmen, denn es können noch letzte Regentropfen fallen. Bis Mittag muss sich die Sonne den Himmel noch mit dichten Wolken teilen, aber schon am Nachmittag setzt sich das sonnige Wetter durch. Auch der Wind weht aus nördlicher Richtung nur schwach. In der Früh werden etwa 3 Grad erwartet. Im Laufe des Tages sollen die Temeperaturen auf bis zu 12 Grad klettern.

