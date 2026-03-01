Regenschirm weg: Am Nachmittag kommt die Sonne nach Wien zurück

In der Früh kann es noch regnen, doch am Nachmittag soll sich das sonnige Wetter bei bis zu 12 Grad durchsetzen.

Am Montag in der Früh heißt es für die Wiener noch Regenschirm mitnehmen, denn es können noch letzte Regentropfen fallen. Bis Mittag muss sich die Sonne den Himmel noch mit dichten Wolken teilen, aber schon am Nachmittag setzt sich das sonnige Wetter durch. Auch der Wind weht aus nördlicher Richtung nur schwach. In der Früh werden etwa 3 Grad erwartet. Im Laufe des Tages sollen die Temeperaturen auf bis zu 12 Grad klettern.