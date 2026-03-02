Jugendliche nach versuchtem Einbruch in Wien-Brigittenau festgenommen

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte in der Nacht die Polizei, nachdem drei Jugendliche versucht haben sollen, ein Geschäftslokal in Wien-Brigittenau aufzubrechen, wie die LPD Wien berichtet.

In der Nacht auf Montag verständigte ein aufmerksamer Zeuge den Polizeinotruf, nachdem er beobachtet hatte, wie drei Jugendliche versuchten, die Eingangstür eines Geschäftslokals gewaltsam in Wien zu öffnen. Nach Angaben des Zeugen sollen sie dabei mit einer Eisenstange vorgegangen sein, um sich Zutritt zu verschaffen.

Verdächtige wurden von Polizei erkannt

Durch die präzisen Personenbeschreibungen sowie Hinweisen zur Fluchtrichtung konnten Einsatzkräfte kurze Zeit später drei Tatverdächtige im Nahbereich anhalten. Bei den Jugendlichen handelt es sich um einen 13-jährigen österreichischen Staatsbürger sowie zwei 14-Jährige mit serbischer beziehungsweise österreichischer Staatsangehörigkeit. Laut Polizei zeigten sich die Verdächtigen gegenüber den einschreitenden Beamtinnen und Beamten geständig. Die beiden strafmündigen 14-Jährigen wurden vorläufig festgenommen, während der 13-Jährige seinen Obsorgeberechtigten übergeben wurde.

Ermittlungen laufen

„Die beiden 14-Jährigen befinden derzeit in polizeilicher Anhaltung. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost geführt“, erklärt die LPD Wien.