Raubüberfall in Wien: Unbekannter fesselt Reinigungskraft mit Klebeband

Gestern Früh betrat ein derzeit unbekannter Mann ein Geschäftslokal auf der Ottakringer Straße. Anwesend in dem Lokal war lediglich eine 52-jährige Reinigungskraft. Der Unbekannte bedrohte die Frau mit einem Messer und schlug ihr ins Gesicht.

Angestellte wurde mit Klebeband gefesselt

Danach umwickelte er die Frau am Oberkörper und an den Beinen mit einem Klebeband und machte sich an der Kassa zu schaffen. Kurze Zeit später flüchtete der Tatverdächtige. Der Mann trug zum Tatzeitpunkt Jeans, dunkle Schuhe, eine helle Jacke und eine schwarze Haube. Eine umgehend eingeleitete Sofortfahndung verlief negativ. Die Angestellte wurde leicht verletzt, lehnte jedoch eine Versorgung durch den Rettungsdienst ab. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden in jeder Polizeiinspektion entgegengenommen.