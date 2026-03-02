Skip to content
Region auswählen:
/ ©5min.at
Symbolfoto von 5min.at: Mann bedroht sein Opfer mit einem Messer.
Eine Frau wurde in Wien von einem Mann brutal überfallen.
Wien/16. Bezirk
02/03/2026
Hinweise erbeten

Raubüberfall in Wien: Unbekannter fesselt Reinigungskraft mit Klebeband

Am gestrigen Sonntagvormittag, 1. März, wurde eine Putzkraft in einem Lokal in Wien-Ottakring brutal überfallen.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(135 Wörter)

Gestern Früh betrat ein derzeit unbekannter Mann ein Geschäftslokal auf der Ottakringer Straße. Anwesend in dem Lokal war lediglich eine 52-jährige Reinigungskraft. Der Unbekannte bedrohte die Frau mit einem Messer und schlug ihr ins Gesicht.

Angestellte wurde mit Klebeband gefesselt

Danach umwickelte er die Frau am Oberkörper und an den Beinen mit einem Klebeband und machte sich an der Kassa zu schaffen. Kurze Zeit später flüchtete der Tatverdächtige. Der Mann trug zum Tatzeitpunkt Jeans, dunkle Schuhe, eine helle Jacke und eine schwarze Haube. Eine umgehend eingeleitete Sofortfahndung verlief negativ. Die Angestellte wurde leicht verletzt, lehnte jedoch eine Versorgung durch den Rettungsdienst ab. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden in jeder Polizeiinspektion entgegengenommen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: