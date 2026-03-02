Mit falschem Pass Geld erschlichen: Kennst du diesen Mann?

Ein bislang unbekannter Täter wies sich in mehreren Banken mit einem gefälschten Pass aus, und hob hohe Geldsummen ab. Nach ihm wird jetzt gesucht.

Es ist Anfang Dezember 2025: Ein Mann betritt eine Bank, geht zum Schalter und zeigt einen gefälschten Ausweis. Er hebt Bargeld im fünfstelligen Eurobereich ab und verlässt das Geldinstitut wieder. Genau nach demselben Muster geht er bei einer zweiten Bank vor. Erst bei der dritten Bank wird der dortige Mitarbeiter misstrauisch, denn er bemerkt, dass beim Personalausweis des Mannes etwas nicht stimmt. Die Fälschung fliegt auf, und der Bankmitarbeiter zieht den Ausweis ein. Daraufhin ergreift der Mann die Flucht.

©LPD Wien So sieht der Tatverdächtige aus. ©LPD Wien Kennst du diesen Mann?

Hinweise erbeten

Die Landespolizeidirektion Wien ermittelt auf Hochtouren und veröffentlicht nun Fahndungsfotos des Mannes. Hinweise auf den Tatverdächtigen können an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01 31310 57800 gegeben werden.