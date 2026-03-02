Brutal überfallen: 13-Jähriger flüchtet ohne Schuhe vor Angreifer

Einem Passant fiel ein verletzter 13-Jähriger auf, der gerade Opfer eines Raubes geworden ist. Er reagierte geistesgegenwärtig und rief die Polizei.

Als einem Passanten am Sonntagabend in Floridsdorf ein verletzter Jugendlicher entgegenkam, verständigte er sofort die Polizei. Gegenüber den Beamten sagte der 13-Jährige, er hätte sich mit Freunden verabredet. Auf dem Weg zu ihnen ging er durch einen nahegelegenen Park, wo er von sechs unbekannten Jugendlichen überfallen wurde. Die Gruppe stieß ihn zu Boden und nahm ihm das Handy weg. Ebenso raubten sie dem Opfer seine Schuhe, seinen Gürtel und seine Kappe, danach konnte der 13-Jährige flüchten. Er wurde durch die Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Jüngste Tatverdächtige sind erst 10 Jahre alt

Als die Beamten den Park durchkämmten, fielen ihnen mehrere Jugendliche auf, die wegliefen. Vier Flüchtige konnten nach kurzer Verfolgung gestoppt werden. Ein 10-Jähriger, zwei 12-Jährige und ein 15-Jähriger wurden wegen Verdacht des Raubes vorläufig festgenommen. Die Polizei ermittelt in dem Fall.