Teures Abendessen: Zechprellerei führt zur Festnahme eines Seriendiebs

In der Wiener Brigittenau klickten Sonntagmittag die Handschellen: Ein 34-jähriger Österreicher steht im Verdacht, mehrere Diebstähle begangen zu haben – jetzt wurde er festgenommen.

Eigentlich ging es nur um ein unbezahltes Abendessen, doch der Einsatz in einem Mehrparteienhaus in der Brigittenau endete für einen 34-Jährigen hinter Gittern.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau wurden zu einem Mehrparteienhaus gerufen. Auslöser war ein Mitarbeiter einer Zustellfirma. Nach der Lieferung eines Essens blieb er auf seinem Geld sitzen – der 34-Jährige, der die Rechnung begleichen hätte sollen, zahlte zunächst nicht. Den einschreitenden Polizisten kam der Mann aufgrund interner Fahndungsmaßnahmen bekannt vor. Noch vor Ort beglich er im Beisein der Beamten seine offenen Schulden.

Sechs Ladendiebstähle und ein Einbruch?

Zur weiteren Klärung des Sachverhalts wurde der 34-Jährige in eine nahegelegene Polizeiinspektion gebracht. Dort stellte sich im Zuge der Ermittlungen heraus, dass gegen ihn ein weiterer Verdacht besteht: Er soll im Februar 2026 insgesamt sechs Ladendiebstähle sowie einen Einbruchsdiebstahl in ein Geschäft begangen haben. Der aktuell ermittelte Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Eurobetrag.

Festnahme angeordnet

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Bei seiner Einvernahme verweigerte er die Aussage und machte keine Angaben zu den Vorwürfen.