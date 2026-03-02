Notquartier Schlossberg in Wien geschlossen

„In Absprache mit der Stadt Wien betreibt die Volkshilfe Wien im 13. Bezirk ein Ankunftszentrum und Notquartier für aus der Ukraine vertriebene Menschen“, heißt es auf der Webseite der Volkshilfe Wien. Nun hat sie geschlossen. Sie diente aus der Ukraine vertriebenen Menschen als erste Anlaufstelle nach ihrer Ankunft in Österreich.

270 Wohnplätze für temporären Aufenthalt

Das zuvor als Jugendherberge geführte Haus bot insgesamt 270 Wohnplätze, verteilt auf 58 Zimmer mit ein bis maximal acht Betten, so geht von der Webseite hervor. Gedacht war das Notquartier als kurzfristige Unterkunft während Beratung und Erstversorgung – bevor die Menschen entweder weiterreisten oder in Grundversorgungsunterkünfte in ganz Österreich vermittelt wurden. Ein 30-köpfiges Team stand den Bewohnern rund um die Uhr zur Verfügung. Neben drei Mahlzeiten täglich gab es medizinische Erstabklärung, Unterstützung bei der polizeilichen Erfassung, Beratung zum Aufenthalt in Österreich oder zur Weiterreise sowie Hilfe bei der Vermittlung in andere Bundesländer. Auch Waschmöglichkeiten, Hygieneartikel und Informationen zu Wohnmöglichkeiten in der Wiener Grundversorgung wurden bereitgestellt. Ein großer Garten bot zusätzlich Raum zur Erholung. Mit der Schließung endet nun dieses Unterstützungsangebot.