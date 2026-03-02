Mildes Frühlingswetter in Wien am Dienstag

Wien darf sich am Dienstag, dem 3. März 2026, auf einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken freuen.

Wie wird das Wetter am Dienstag in Wien?

Wie wird das Wetter am Dienstag in Wien?

Am Dienstag, den 3. März 2026, erwartet die Wiener ein weitgehend freundlicher Frühlingstag. Laut der Prognose von Geosphere Austria präsentiert sich das Wetter nach dem „Auflösen letzter Nebelfelder“ wechselnd bewölkt mit „zeitweise auch längeren Sonnenphasen“. Während der Wind nur schwach aus östlicher Richtung weht, „bleibt es trocken“. Nach einer „Frühtemperatur um 4 Grad“ klettert das Thermometer im Laufe des Tages auf eine „Tageshöchsttemperatur um 14 Grad“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.03.2026 um 21:38 Uhr aktualisiert