Gleitschirmpilot vergisst zu bremsen, kracht auf Landeplatz

Im Zuge der Landung hat sich Montagnachmittag, am 2. März 2026, ein 51-jähriger Gleitschirmpilot verletzt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Der 51-jährige Niederösterreicher wollte im Gemeindegebiet von Hohe Wand (Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterreich) mit seinem Gleitschirm gegen 14.20 Uhr landen, dürfte dabei aber vergessen haben, den Schirm „durchzubremsen“, wie die Polizei jetzt berichtet. Daher ist er mit unverminderter Geschwindigkeit auf der Wiese des dortigen Landeplatzes aufgeschlagen und wurde bei dem Vorfall verletzt. Er musste vom Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum nach Wiener Neustadt geflogen werden.