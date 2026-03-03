Personalkosten deutlich über Plan: Gastro-Unternehmen ist insolvent

Über das Vermögen der "Kutschker 48 GmbH" wird nun ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) berichtet, ist das Unternehmen pleite.

Zwei Marktstände betreibt das Unternehmen „Kutschker 48 GmbH“ am Kutschkermarkt in Wien. Das Lokal „Paul und Worthmann“ besteht dabei aus einer Gastronomie am Stand mit der Nummer 48 und der „Aperitiv Bar“ mit der Nummer 11. Laut KSV1870-Information liegen die Passiva bei 180.000 Euro.

Die Gründe der „Kutschker 48 GmbH“-Insolvenz

Die laufenden Betriebskosten sind dem Unternehmen schließlich zu viel geworden. Vor allem die Personalkosten seien aufgrund eines zunächst zu komplexen Küchen- und Servicekonzepts „deutlich über Plan“ gelegen, so der KSV1870. Bereits im Jahr 2025 sollen daher die Personalkosten massiv reduziert worden sein. „Weiters wurden die Öffnungszeiten auf wirtschaftlich sinnvolle Kernzeiten angepasst, Mietflächen untervermietet und saisonal bedingt das Lokal im Jänner und Februar geschlossen“, weiß Tanja Schartel vom KSV1870.

Unternehmen soll mit Sanierungsplan weiter fortbestehen

Das Unternehmen soll aber jedenfalls weiter fortbestehen. Eine Sanierung mittels Plan wird nämlich angestrebt, den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans, angeboten. Ob das auch möglich und realistisch ist, wird nun die Insolvenzverwalterin in den nächsten Wochen überprüfen.