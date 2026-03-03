Unbekannter hat 35 Räder gestohlen, wird jetzt von Polizei gesucht

Nachdem er mindestens 35 Räder gestohlen haben soll, wird nun ein unbekannter Mann von der Wiener Polizei gesucht. Kurz nach einem Einbruch, wurde der mutmaßliche Täter von Zeugen gefilmt.

Ein bisher noch unbekannter Mann steht aktuell im Verdacht, vom 22. Dezember 2025 bis 30. Jänner 2026 in mehrere Fahrradabstellräume im Wiener Stadtgebiet eingebrochen zu sein. Mindestens 35 Räder soll er dabei mitgehen lassen haben, der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizeiinformationen auf mehr als 37.000 Euro. Die Einbrüche soll er dabei mit einem Komplizen begangen haben, der im Zuge der Ermittlungen ausgeforscht und festgenommen werden konnte. Es handelt sich um einen 26-jährigen Serben.

Unbekannter Mann wurde von Zeugen gefilmt

Der bisher noch unbekannte Mann wurde kurz nach einem der Einbrüche von Zeugen gefilmt, die Landespolizeidirektion Wien veröffentlicht nun ein Bild des mutmaßlichen Täters. Gleichzeitig erhofft man sich Hinweise, die auch anonym an die Polizeiinspektion Puchgasse unter der Nummer 01 31310 66320 gegeben werden können.