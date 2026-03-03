WEGA-Einsatz: Nachbarschaftsstreit eskaliert, 16-Jähriger festgenommen

Zwischen Nachbarn ist es in Wien-Floridsdorf Montagabend, am 2. März 2026 gegen 22.45 Uhr, zu einem Streit gekommen. Bei diesem wurde ein Mann mit einem Messer verletzt, die Polizei rückte aus.

In einer Wohnung trafen die Beamten dann auf einen 22-Jährigen mit einer Stichwunde im Bauchbereich, die Lebensgefährtin des Mannes gab an, ein Nachbar hätte ihm die Stichverletzung vermutlich mit einem Messer zugefügt. Die WEGA nahm daraufhin den mutmaßlichen Täter, einen 16-jährigen Tschechen, vor dessen Wohnung fest. Als man ihn durchsuchte, konnte man allerdings kein Messer finden, zudem bestritt der Jugendliche, dem 22-Jährigen die Stichwunde zugefügt zu haben. Eine körperliche Auseinandersetzung räumte er allerdings ein.

Landeskriminalamt ermittelt

Bisherige Ermittlungen haben ergeben, dass die 15-jährige Ex-Freundin des Tatverdächtigen diesen zuvor angerufen haben soll und gemeint hatte, das spätere Opfer hätte ihr Kokain angeboten. Daraufhin soll der 16-Jährige diesen aufgesucht haben, um ihn zur Rede zu stellen. Der 22-Jährige wurde jedenfalls von der Berufsrettung versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.