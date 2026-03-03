Randale in Wien: Drei Polizisten bei Angriff eines 34-Jährigen verletzt

Der äußerst aggressive Mann soll an mehrere Wohnungstüren geklopft und sich aufgebracht verhalten haben. Deshalb wurde die Polizei alarmiert, doch selbst dann gab er nicht nach. Drei Beamte wurden bei dem Vorfall verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Montagabend in einem Mehrparteienhaus in Wien-Leopoldstadt (2. Bezirk). Die Polizei wurde gerufen, weil ein 34-jähriger Bewohner im Stiegenhaus randaliert haben soll. Als die Beamten eintrafen, bot sich alles andere als eine friedliche Situation: Der Österreicher verhielt sich äußerst aggressiv. Um einen Angriff zu verhindern und seine Identität festzustellen, versuchten die Polizisten, ihn zu fixieren.

Bewohner wurde festgenommen

Doch das wollte er nicht einfach über sich ergehen lassen, er leistete heftigen Widerstand und packte dabei den Arm einer Polizistin, die dadurch verletzt wurde. Erst durch den Einsatz von körperlicher Kraft und mit Unterstützung weiterer Beamter konnte der Mann schließlich festgenommen werden. „Im Zuge der Sachverhaltsklärung gaben zwei Mieter an, der 34-Jährige habe an ihre Wohnungstüren geklopft und sie wegen diverser Gegenstände am Gang aggressiv angesprochen. Einen der Mieter soll er versucht haben, in dessen Wohnung zu drängen, was dieser verhindern konnte“, informiert die Polizei.

Drei Polizisten verletzt

Insgesamt wurden zwei Polizisten bei dem Vorfall verletzt. Auch im Arrestbereich verhielt sich der Mann weiterhin aggressiv und verletzte eine weitere Polizistin. Alle drei Beamten konnten ihren Dienst fortsetzen.