Einbruch in Lagerhalle: Mann (32) auf frischer Tat ertappt

Ein aufmerksamer Zeuge konnte den mutmaßlichen Täter beobachten, wie er in eine Lagerhalle einbrach, um diese nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Er konnte in der Nähe festgenommen werden.

In der Nacht auf Dienstag soll ein 32-jähriger Polier mit einer Zange den Draht eines Baustellenzaunes durchtrennt haben, um sich Zutritt zu einer Lagerhalle zu verschaffen. Dort suchte er vermutlich nach Wertgegenständen. „Ein Zeuge beobachtete den Einbruch über eine Kameraanlage und verständigte den Polizeinotruf“, informiert die Polizei. Die Beamten konnten den mutmaßlichen Täter schließlich in der Nähe des Tatortes festnehmen. Außerdem konnten zwei Zangen sichergestellt werden.