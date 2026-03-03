Taschendiebstahl im Bus: Zwei Frauen auf frischer Tat ertappt

Bei einer Observation von zwei Frauen konnten die Polizisten beobachten, wie sie einer Person eine Geldbörse aus der Tasche stahlen. Die beiden wurden daraufhin festgenommen.

Montagmittag wurden Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität am Haußplatz (Bezirk Leopoldstadt, Wien) auf zwei Frauen aufmerksam und observierten diese. „In einem öffentlichen Bus beobachteten die Beamten, wie die beiden Frauen einer Person eine Geldbörse aus der Tasche stahlen“, informiert die Polizei. Die Tatverdächtigen – eine 23-jährige und eine 36-jährige Bulgarin – wurden unmittelbar nach der Tat festgenommen. Die zuvor entsorgte Geldbörse sowie Bargeld konnten von den Beamten sichergestellt werden. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen.