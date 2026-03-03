Skip to content
Das Bild auf 5min.at zeigt das Panorama von Wien.
Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Regen ab.
Wien
03/03/2026
Prognose

Sonne und Regen: So wird der Mittwoch in Wien

Die Wiener können sich auf einen sonnigen Start in den Tag freuen. Doch dann bilden sich Quellwolken, die auch kurze Regenschauer bringen können.

von Stella Sabitzer
1 Minute Lesezeit(61 Wörter)

Nach einem teils sonnigen, teils nebeligen Start in den Mittwoch bilden sich im weiteren Verlauf auch ein paar Quellwolken, stellenweise sind dann auch kurze Regenschauer möglich. „Der Wind weht meist nur schwach aus wechselnden Richtungen“, weiß die GeoSphere Austria. Die Frühtemperaturen liegen bei 4 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen etwa 14 Grad.

